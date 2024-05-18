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Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг, №25 - Харків (83097) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
374,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
374,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
542,10
Економія: -189,60 грн
352,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
405,99
Економія: -54,80 грн
351,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
374,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
374,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
397,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
399,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
388,99
Економія: -37,80 грн
351,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
399,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
374,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
374,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
397,99 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
374,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
374,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
546,10
Економія: -193,60 грн
352,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
374,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (1)
486,30
Економія: -129,60 грн
356,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
502,20
Економія: -149,70 грн
352,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
374,00 грн