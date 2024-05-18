Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг, №25 - Харків (83097) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 46 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (120)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (120)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (120)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (120)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (120)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (120)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (120)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (120)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (120)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Москалівська, 61
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Науки, 12
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (120)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Наявність на 2024-05-21 - 18:00