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Соннат
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Деражнянська, 39
694.5 км
Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
278,20
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
711.3 км
Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
284,80
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Грушевського Михайла, 39
711.6 км
Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
113,00
грн
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Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
278,20
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, вул. Шевченка Тараса, 30
739.8 км
Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
278,20
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестечко, вул. Незалежності, 6
741.9 км
Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
114,90
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Локачі, вул. Франка Івана, 19
784.6 км
Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
278,20
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шацьк, вул. Бандери Степана, 29
857.4 км
Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
273,60
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
198.2 км
Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
208.5 км
Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
208.5 км
Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Ірфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
473.9 км
Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
531.9 км
Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
648.7 км
Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Чудей, вул. Карпатська, 4
692.5 км
Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
795.3 км
Соннат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7.5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
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