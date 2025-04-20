Енап® таблетки (Enap® tablets)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
122,20 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
203,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
63,71
Економія при броні: -7,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
54,28
Економія при броні: -4,97 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
76,53
Економія при броні: -2,43 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
118,03
Економія при броні: -8,41 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
199,76
Економія при броні: -7,84 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
53,14
Економія при броні: -4,18 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
77,94
Економія при броні: -6,09 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
125,87
Економія при броні: -20,16 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
209,57
Економія при броні: -14,48 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
114,10
Економія при броні: -4,40 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
189,20
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
55,51
Економія при броні: -5,71 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
80,76
Економія при броні: -1,56 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
121,68
Економія при броні: -19,68 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
162,36
Економія при броні: -19,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
56,00
Економія при броні: -3,80 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
122,47
Економія при броні: -23,47 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
197,15
Економія при броні: -23,15 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
51,90
Економія при броні: -2,60 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
112,30
Економія при броні: -2,60 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
54,90
Економія при броні: -1,89 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
79,67
Економія при броні: -2,62 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
125,90
Економія при броні: -5,38 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
200,00
Економія при броні: -7,99 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,60
Економія при броні: -1,30 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
189,11
Економія при броні: -1,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
58,13
Економія при броні: -8,80 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
83,07
Економія при броні: -4,61 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
127,06
Економія при броні: -22,05 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
211,79
Економія при броні: -25,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
54,81
Економія при броні: -6,92 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
79,68
Економія при броні: -10,32 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
114,50
Економія при броні: -8,86 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
200,82
Економія при броні: -16,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
56,32
Економія при броні: -4,90 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
81,21
Економія при броні: -13,82 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
124,46
Економія при броні: -16,80 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
200,15
Економія при броні: -10,81 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
54,35
Економія при броні: -2,15 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
122,20 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
199,91
Економія при броні: -31,31 грн