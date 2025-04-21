Енап® таблетки (Enap® tablets)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
53,74
Економія при броні: -5,01 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
80,92
Економія при броні: -7,85 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
112,58
Економія при броні: -5,60 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
205,83
Економія при броні: -20,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,60
Економія при броні: -1,10 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
109,70
Економія при броні: -0,10 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
198,40
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
52,97
Економія при броні: -4,24 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
71,20
Економія при броні: -3,56 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
122,06
Економія при броні: -8,97 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
196,28
Економія при броні: -11,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
51,40
Економія при броні: -1,90 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
191,50
Економія при броні: -2,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,40
Економія при броні: -0,90 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
112,30
Економія при броні: -2,70 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
99,20
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
55,34
Економія при броні: -7,66 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
78,54
Економія при броні: -7,18 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
120,66
Економія при броні: -14,62 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
196,30
Економія при броні: -19,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
49,55
Економія при броні: -2,18 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
69,55
Економія при броні: -2,50 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
124,19
Економія при броні: -17,42 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
201,91
Економія при броні: -20,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
116,80
Економія при броні: -7,20 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
190,40
Економія при броні: -1,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,60
Економія при броні: -1,10 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
56,08
Економія при броні: -8,37 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
77,73
Економія при броні: -4,60 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
111,12
Економія при броні: -5,11 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
63,83
Економія при броні: -3,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,26
Економія при броні: -2,55 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
80,19
Економія при броні: -7,14 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
118,88
Економія при броні: -12,35 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
206,47
Економія при броні: -22,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
52,20
Економія при броні: -2,70 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
116,10
Економія при броні: -6,50 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
54,18
Економія при броні: -5,33 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
76,64
Економія при броні: -4,23 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
123,23
Економія при броні: -16,69 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
207,71
Економія при броні: -24,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
57,39
Економія при броні: -9,61 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
78,98
Економія при броні: -6,57 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
123,53
Економія при броні: -7,73 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
209,80
Економія при броні: -27,46 грн