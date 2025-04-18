Енап® таблетки (Enap® tablets)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 335 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
54,47
Економія при броні: -3,56 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
79,06
Економія при броні: -4,93 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
115,29
Економія при броні: -7,19 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
197,70
Економія при броні: -12,33 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
54,08
Економія при броні: -6,37 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
78,07
Економія при броні: -2,68 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
122,01
Економія при броні: -7,99 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
196,98
Економія при броні: -8,29 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
51,18
Економія при броні: -4,00 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
72,61
Економія при броні: -2,60 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
121,30 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
201,01
Економія при броні: -20,73 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
53,68
Економія при броні: -4,99 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
81,20
Економія при броні: -11,19 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
129,83
Економія при броні: -17,55 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
205,28
Економія при броні: -25,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,00
Економія при броні: -0,80 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
193,50
Економія при броні: -6,10 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА