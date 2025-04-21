Енап® таблетки (Enap® tablets)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
56,92
Економія при броні: -2,68 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
81,02
Економія при броні: -11,51 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
113,27
Економія при броні: -5,34 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
208,28
Економія при броні: -13,19 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
112,30
Економія при броні: -2,80 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
198,10
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
55,36
Економія при броні: -6,25 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
71,73
Економія при броні: -4,09 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
122,58
Економія при броні: -12,73 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
196,94
Економія при броні: -7,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
112,00
Економія при броні: -2,50 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
189,60
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
52,56
Економія при броні: -4,34 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
81,28
Економія при броні: -9,02 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
127,62
Економія при броні: -20,85 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
207,84
Економія при броні: -21,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
55,58
Економія при броні: -7,36 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
80,96
Економія при броні: -8,70 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
127,45
Економія при броні: -20,13 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
208,73
Економія при броні: -24,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
49,30
Економія при броні: -0,10 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
203,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
109,60
Економія при броні: -0,10 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,30
Економія при броні: -1,10 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
55,55
Економія при броні: -0,80 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
194,70
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
52,05
Економія при броні: -3,32 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
75,30
Економія при броні: -4,80 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
114,38
Економія при броні: -7,29 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
197,16
Економія при броні: -14,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,90
Економія при броні: -3,70 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
85,46
Економія при броні: -4,94 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
127,36
Економія при броні: -19,71 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
207,06
Економія при броні: -20,24 грн