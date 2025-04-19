Енап® таблетки (Enap® tablets)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 246 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
57,82
Економія при броні: -9,18 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
114,89
Економія при броні: -8,29 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
208,27
Економія при броні: -20,97 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
49,70
Економія при броні: -0,90 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
73,70
Економія при броні: -2,30 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
111,30
Економія при броні: -2,30 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
190,90
Економія при броні: -4,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
109,60
Економія при броні: -0,60 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,40
Економія при броні: -1,60 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
110,00
Економія при броні: -1,00 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
57,12
Економія при броні: -9,04 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
73,63
Економія при броні: -3,77 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
56,70
Економія при броні: -3,42 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
203,86
Економія при броні: -24,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
75,37
Економія при броні: -6,39 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
121,30 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
99,59
Економія при броні: -8,52 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
109,50
Економія при броні: -0,50 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
124,54
Економія при броні: -0,27 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА