Київ
Енап® таблетки (Enap® tablets)

Енап® таблетки (Enap® tablets)

Львів (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 246 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
45,30 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
69,10 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
101,50 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
180,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
57,82
Економія при броні: -9,18 грн
48,64 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
114,89
Економія при броні: -8,29 грн
106,60 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
208,27
Економія при броні: -20,97 грн
187,30 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
45,30 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
76,54 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
117,57 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
97,85 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
49,70
Економія при броні: -0,90 грн
48,80 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
73,70
Економія при броні: -2,30 грн
71,40 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
111,30
Економія при броні: -2,30 грн
109,00 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
190,90
Економія при броні: -4,30 грн
186,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
27,10 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
76,50 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
114,30 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
198,70 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
53,77 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
59,65 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
125,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
46,60 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
66,70 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
104,50 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
180,00 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
46,40 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
173,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
53,60 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
116,70 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
207,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
48,80 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
109,60
Економія при броні: -0,60 грн
109,00 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
186,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,40
Економія при броні: -1,60 грн
48,80 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
110,00
Економія при броні: -1,00 грн
109,00 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
186,23 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
54,50 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
77,40 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
60,80 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
163,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
57,12
Економія при броні: -9,04 грн
48,08 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
73,63
Економія при броні: -3,77 грн
69,86 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
56,70
Економія при броні: -3,42 грн
53,27 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
203,86
Економія при броні: -24,51 грн
179,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
75,37
Економія при броні: -6,39 грн
68,98 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
121,30 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
99,59
Економія при броні: -8,52 грн
91,08 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
54,30 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
76,90 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
58,90 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
198,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
48,80 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
109,50
Економія при броні: -0,50 грн
109,00 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
186,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
48,80 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
109,00 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
186,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
52,40 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
121,60 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
93,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
48,80 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
109,00 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
124,54
Економія при броні: -0,27 грн
124,28 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
56,40 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
121,90 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
187,86 грн
ГоловнаКошикОбране