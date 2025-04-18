Енап® таблетки (Enap® tablets)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 898 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
111,40
Економія при броні: -1,40 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
190,20
Економія при броні: -1,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,00
Економія при броні: -0,60 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
114,50
Економія при броні: -4,50 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
123,25
Економія при броні: -9,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
119,12
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
52,29
Економія при броні: -3,98 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
75,38
Економія при броні: -4,25 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
121,29
Економія при броні: -6,83 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
195,09
Економія при броні: -16,12 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,09
Економія при броні: -3,92 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
119,73
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
53,70
Економія при броні: -3,55 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
80,23
Економія при броні: -11,41 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
113,60
Економія при броні: -10,08 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
208,20
Економія при броні: -23,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
36,20
Економія при броні: -0,55 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
193,50
Економія при броні: -4,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА