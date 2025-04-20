Енап® таблетки (Enap® tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
49,10
Економія при броні: -0,60 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
122,20 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
187,80
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
53,06
Економія при броні: -5,33 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
81,21
Економія при броні: -14,27 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
123,91
Економія при броні: -17,78 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
203,36
Економія при броні: -21,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
121,40
Економія при броні: -22,40 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
204,00
Економія при броні: -34,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
57,49
Економія при броні: -2,86 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
84,88
Економія при броні: -4,22 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
126,28
Економія при броні: -9,95 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
208,85
Економія при броні: -13,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
52,88
Економія при броні: -5,12 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
73,22
Економія при броні: -3,15 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
112,74
Економія при броні: -7,73 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
203,44
Економія при броні: -24,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
55,93
Економія при броні: -9,22 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
80,30
Економія при броні: -2,34 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
123,60
Економія при броні: -16,22 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
191,58
Економія при броні: -18,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
55,18
Економія при броні: -8,47 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
81,81
Економія при броні: -3,82 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
118,87
Економія при броні: -13,87 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
204,24
Економія при броні: -30,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
48,80
Економія при броні: -0,30 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
186,60
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
24,34
Економія при броні: -0,99 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
81,26
Економія при броні: -3,30 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
121,27
Економія при броні: -14,32 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
196,45
Економія при броні: -23,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
54,08
Економія при броні: -4,74 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
78,70
Економія при броні: -9,52 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
113,16
Економія при броні: -13,11 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
206,64
Економія при броні: -30,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,01
Економія при броні: -4,36 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
88,07
Економія при броні: -5,48 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
114,53
Економія при броні: -12,36 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
201,22
Економія при броні: -24,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
53,36
Економія при броні: -6,92 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
79,98
Економія при броні: -10,90 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
119,88
Економія при броні: -14,44 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
204,07
Економія при броні: -27,72 грн