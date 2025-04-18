Київ
Енап® таблетки (Enap® tablets)

Енап® таблетки (Enap® tablets)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 408 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
46,62 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
69,98 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
118,02 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
177,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
46,56 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
70,40 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
115,64 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
178,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,98 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
187,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
48,30 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
66,70 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
106,50 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
190,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
53,80
Економія при броні: -5,64 грн
48,16 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
69,84
Економія при броні: -2,69 грн
67,15 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
110,06
Економія при броні: -3,69 грн
106,37 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
204,87
Економія при броні: -18,88 грн
185,99 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
51,60 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
76,54 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
120,88 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
191,16 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
52,66 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
72,80 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
118,36 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
191,04 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
53,72 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
76,40 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
114,58 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
195,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
51,23
Економія при броні: -3,18 грн
48,05 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
80,16
Економія при броні: -6,20 грн
73,96 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
117,32
Економія при броні: -9,09 грн
108,23 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
202,59
Економія при броні: -17,66 грн
184,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
49,00 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
111,30
Економія при броні: -2,60 грн
108,70 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
188,90
Економія при броні: -1,40 грн
187,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,60 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
70,24 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
113,88 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
197,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,10
Економія при броні: -1,10 грн
49,00 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
109,80
Економія при броні: -1,10 грн
108,70 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
190,40
Економія при броні: -2,90 грн
187,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
76,30 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
192,00 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
51,98 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
71,92 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
118,20 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
178,74 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
52,64 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
71,70 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
104,24 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
178,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
51,10 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
72,98 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
120,64 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
199,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,40
Економія при броні: -1,40 грн
49,00 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
113,00
Економія при броні: -4,30 грн
108,70 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
188,90
Економія при броні: -1,40 грн
187,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
53,42 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
70,26 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
119,32 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
178,44 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
52,42 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
71,88 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
103,06 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
177,06 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
46,60 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
105,50 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
183,30 грн
ГоловнаКошикОбране