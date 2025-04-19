Енап® таблетки (Enap® tablets)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 276 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
53,13
Економія при броні: -3,95 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
85,33
Економія при броні: -3,47 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
122,79
Економія при броні: -5,84 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
191,00
Економія при броні: -13,42 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
52,18
Економія при броні: -3,00 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
86,84
Економія при броні: -4,99 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
123,99
Економія при броні: -7,13 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
200,64
Економія при броні: -23,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
57,36
Економія при броні: -3,27 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
80,92
Економія при броні: -4,80 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
129,06
Економія при броні: -7,36 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
206,06
Економія при броні: -11,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
49,90
Економія при броні: -1,30 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
72,50
Економія при броні: -0,60 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
186,90
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
108,40
Економія при броні: -0,10 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
186,30
Економія при броні: -0,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
54,10
Економія при броні: -7,69 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
79,03
Економія при броні: -12,72 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
122,14
Економія при броні: -19,15 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
208,37
Економія при броні: -26,61 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
55,55
Економія при броні: -8,17 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
86,49
Економія при броні: -4,59 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
126,73
Економія при броні: -20,52 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
204,43
Економія при броні: -20,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
48,90
Економія при броні: -0,30 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
187,80
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,50
Економія при броні: -4,09 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
81,63
Економія при броні: -15,31 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
119,00
Економія при броні: -16,01 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
205,08
Економія при броні: -23,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
53,88
Економія при броні: -7,47 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
80,66
Економія при броні: -14,35 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
119,79
Економія при броні: -12,62 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
204,87
Економія при броні: -23,11 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
56,27
Економія при броні: -8,74 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
78,16
Економія при броні: -4,11 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
116,22
Економія при броні: -12,15 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
203,84
Економія при броні: -19,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
55,69
Економія при броні: -8,30 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
74,33
Економія при броні: -4,62 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
119,30
Економія при броні: -16,36 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
203,79
Економія при броні: -28,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
53,91
Економія при броні: -6,59 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
78,69
Економія при броні: -8,98 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
128,24
Економія при броні: -25,59 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
207,11
Економія при броні: -32,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
54,53
Економія при броні: -5,76 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
75,90
Економія при броні: -2,99 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
110,48
Економія при броні: -5,01 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
200,70
Економія при броні: -19,13 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА