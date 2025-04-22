Енап® таблетки (Enap® tablets)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
113,30
Економія при броні: -3,10 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
51,08
Економія при броні: -1,53 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
114,16
Економія при броні: -3,42 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
200,04
Економія при броні: -6,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,40
Економія при броні: -1,40 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
110,70
Економія при броні: -0,50 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
195,10
Економія при броні: -5,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
112,30
Економія при броні: -2,10 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
56,17
Економія при броні: -8,98 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
40,51
Економія при броні: -6,65 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
120,35
Економія при броні: -13,75 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
205,80
Економія при броні: -14,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
50,40
Економія при броні: -1,40 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
195,10
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
54,39
Економія при броні: -5,27 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
84,58
Економія при броні: -5,16 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
120,32
Економія при броні: -11,23 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
205,26
Економія при броні: -18,18 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
192,20
Економія при броні: -2,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
53,51
Економія при броні: -3,57 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
80,74
Економія при броні: -11,92 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
122,16
Економія при броні: -18,83 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
204,42
Економія при броні: -22,23 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
193,50
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
52,65
Економія при броні: -2,87 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
79,43
Економія при броні: -10,71 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
119,82
Економія при броні: -15,47 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
190,09
Економія при броні: -10,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
53,57
Економія при броні: -3,63 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
81,39
Економія при броні: -12,64 грн
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
129,12
Економія при броні: -21,70 грн
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА
208,93
Економія при броні: -26,63 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Енап® таблетки 5 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 20 мг блістер №20
КРКА
Енап® таблетки 10 мг блістер №60
КРКА