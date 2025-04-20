Бетаметазон (Betamethasone)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
121,00
Економія при броні: -15,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
120,82
Економія при броні: -14,82 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
108,24
Економія при броні: -2,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,80
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
125,17
Економія при броні: -5,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,00
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
117,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
117,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
123,10
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
123,84
Економія при броні: -5,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
121,70
Економія при броні: -2,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
93,70
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
123,30
Економія при броні: -13,11 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
123,42
Економія при броні: -16,81 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
118,12
Економія при броні: -12,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
119,17
Економія при броні: -14,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
129,93
Економія при броні: -25,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
123,77
Економія при броні: -4,61 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
117,00
Економія при броні: -11,00 грн