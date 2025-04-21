Бетаметазон (Betamethasone)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
126,28
Економія при броні: -17,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,00
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
128,03
Економія при броні: -24,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
123,77
Економія при броні: -13,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
123,14
Економія при броні: -14,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
123,10
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
124,73
Економія при броні: -14,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
124,08
Економія при броні: -13,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,00
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
127,40
Економія при броні: -16,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,22
Економія при броні: -11,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,00
Економія при броні: -2,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,00
Економія при броні: -2,10 грн