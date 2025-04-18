Бетаметазон (Betamethasone)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 232 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
126,90
Економія при броні: -13,28 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
125,11
Економія при броні: -14,49 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
124,46
Економія при броні: -20,15 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
127,70
Економія при броні: -23,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
123,10
Економія при броні: -5,10 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
123,05
Економія при броні: -14,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
126,98
Економія при броні: -22,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
125,75
Економія при броні: -10,08 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
126,13
Економія при броні: -6,73 грн