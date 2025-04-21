Бетаметазон (Betamethasone)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
124,88
Економія при броні: -25,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
124,87
Економія при броні: -6,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
94,28
Економія при броні: -5,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
124,31
Економія при броні: -18,35 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,00
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
121,80
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
127,09
Економія при броні: -31,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
128,42
Економія при броні: -15,52 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
127,27
Економія при броні: -14,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
124,92
Економія при броні: -29,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
119,50
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
126,26
Економія при броні: -7,53 грн