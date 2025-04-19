Бетаметазон (Betamethasone)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 200 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
126,70
Економія при броні: -18,24 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
123,10
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
119,50
Економія при броні: -0,30 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
126,23
Економія при броні: -19,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
120,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
120,80
Економія при броні: -1,60 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
120,80
Економія при броні: -1,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
123,10
Економія при броні: -3,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум