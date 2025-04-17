Бетаметазон (Betamethasone)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 739 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,00
Економія при броні: -2,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,00
Економія при броні: -2,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
113,15
Економія при броні: -6,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
113,15
Економія при броні: -6,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
128,22
Економія при броні: -29,05 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за null хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
113,15
Економія при броні: -17,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
125,12
Економія при броні: -28,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
121,90
Економія при броні: -2,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
126,15
Економія при броні: -24,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
128,05
Економія при броні: -29,32 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
119,58
Економія при броні: -3,59 грн