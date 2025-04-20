Бетаметазон (Betamethasone)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
120,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
125,17
Економія при броні: -22,52 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
126,43
Економія при броні: -6,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
124,33
Економія при броні: -22,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
123,60
Економія при броні: -20,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
127,98
Економія при броні: -24,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,00
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
125,08
Економія при броні: -21,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
127,02
Економія при броні: -21,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
120,80
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
127,96
Економія при броні: -22,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
126,95
Економія при броні: -21,42 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,00
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
128,11
Економія при броні: -22,31 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
117,00
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум