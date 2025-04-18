Бетаметазон (Betamethasone)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
124,94
Економія при броні: -5,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
125,39
Економія при броні: -9,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,00
Економія при броні: -2,00 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,00
Економія при броні: -2,00 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
125,17
Економія при броні: -8,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
127,51
Економія при броні: -7,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
127,20
Економія при броні: -8,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
120,80
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
124,24
Економія при броні: -19,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
125,88
Економія при броні: -21,39 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
125,57
Економія при броні: -18,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
126,02
Економія при броні: -23,04 грн