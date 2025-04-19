Бетаметазон (Betamethasone)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 215 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
124,44
Економія при броні: -18,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
124,24
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
132,55
Економія при броні: -11,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
124,46
Економія при броні: -15,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
125,16
Економія при броні: -16,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
128,45
Економія при броні: -19,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
125,70
Економія при броні: -16,53 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
127,18
Економія при броні: -24,19 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
125,27
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
125,20
Економія при броні: -18,53 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
125,09
Економія при броні: -15,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
127,00
Економія при броні: -23,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
119,38
Економія при броні: -16,36 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
124,40
Економія при броні: -15,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум