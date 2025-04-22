Бетаметазон (Betamethasone)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
121,70
Економія при броні: -1,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
119,58
Економія при броні: -3,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
120,80
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
128,49
Економія при броні: -22,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
120,80
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
129,93
Економія при броні: -11,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,00
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
124,93
Економія при броні: -18,59 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
120,80
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
122,90
Економія при броні: -16,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
127,01
Економія при броні: -8,79 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
121,70
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
123,81
Економія при броні: -17,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
121,80
Економія при броні: -1,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорація Артеріум