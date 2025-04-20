Фурагін таблетки (Furaginum tablets)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Економія при броні: -21,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
64,58
Економія при броні: -10,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
182,70
Економія при броні: -18,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Економія при броні: -23,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
190,63
Економія при броні: -9,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
60,84
Економія при броні: -6,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
193,22
Економія при броні: -29,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
194,05
Економія при броні: -29,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
191,86
Економія при броні: -15,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,32
Економія при броні: -24,04 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
186,00
Економія при броні: -20,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Економія при броні: -23,10 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,00
Економія при броні: -26,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
67,14
Економія при броні: -8,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
198,34
Економія при броні: -22,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,16
Економія при броні: -28,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
197,38
Економія при броні: -30,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
179,40
Економія при броні: -15,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
196,65
Економія при броні: -9,02 грн