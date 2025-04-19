Фурагін таблетки (Furaginum tablets)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеках у Львів
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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Пульс
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Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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Аптека бам
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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170,80
Економія при броні: -7,80 грн
Пульс
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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Подорожник
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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187,00
Економія при броні: -24,00 грн
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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179,56
Економія при броні: -21,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
179,44
Економія при броні: -17,57 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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182,70
Економія при броні: -19,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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170,80
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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Подорожник
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Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
170,80
Економія при броні: -7,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
170,80
Економія при броні: -7,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
182,70
Економія при броні: -19,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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192,51
Економія при броні: -31,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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124,73
Економія при броні: -16,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
180,50
Економія при броні: -17,50 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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121,86
Економія при броні: -13,14 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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