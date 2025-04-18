Фурагін таблетки (Furaginum tablets)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 310 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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192,30
Економія при броні: -23,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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124,73
Економія при броні: -11,87 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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208,03
Економія при броні: -31,62 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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187,20
Економія при броні: -28,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
131,39
Економія при броні: -17,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
134,58
Економія при броні: -14,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,02
Економія при броні: -5,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
194,00
Економія при броні: -27,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
179,10
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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192,25
Економія при броні: -7,25 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
1.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
208,04
Економія при броні: -31,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
126,68
Економія при броні: -15,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
124,73
Економія при броні: -11,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,70
Економія при броні: -18,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
193,48
Економія при броні: -27,07 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,35
Економія при броні: -5,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
179,10
Економія при броні: -9,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
62,27
Економія при броні: -5,93 грн