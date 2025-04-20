Фурагін таблетки (Furaginum tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,18
Економія при броні: -26,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,26
Економія при броні: -11,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
190,90
Економія при броні: -25,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
191,65
Економія при броні: -29,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
182,70
Економія при броні: -20,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
193,87
Економія при броні: -32,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
198,23
Економія при броні: -36,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
57,74
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
194,81
Економія при броні: -34,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
193,28
Економія при броні: -34,57 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
198,57
Економія при броні: -36,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
188,58
Економія при броні: -11,88 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
121,88
Економія при броні: -12,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
124,73
Економія при броні: -16,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
190,25
Економія при броні: -8,95 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,30
Економія при броні: -29,70 грн