Фурагін таблетки (Furaginum tablets)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
189,04
Економія при броні: -24,57 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
189,72
Економія при броні: -28,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
190,70
Економія при броні: -23,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
182,70
Економія при броні: -15,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Економія при броні: -19,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
188,92
Економія при броні: -25,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
194,41
Економія при броні: -24,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
191,98
Економія при броні: -27,29 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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187,70
Економія при броні: -20,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм