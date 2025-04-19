Фурагін таблетки (Furaginum tablets)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
190,45
Економія при броні: -12,99 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
193,84
Економія при броні: -16,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
193,75
Економія при броні: -12,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Економія при броні: -23,50 грн
Нє болєй
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
195,12
Економія при броні: -27,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,95
Економія при броні: -12,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Економія при броні: -23,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,44
Економія при броні: -24,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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135,29
Економія при броні: -23,64 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
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192,35
Економія при броні: -31,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,37
Економія при броні: -31,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
188,33
Економія при броні: -29,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
189,42
Економія при броні: -13,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
194,84
Економія при броні: -18,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
191,14
Економія при броні: -32,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
191,31
Економія при броні: -32,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм