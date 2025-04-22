Фурагін таблетки (Furaginum tablets)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
124,73
Економія при броні: -12,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
179,70
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Економія при броні: -18,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
124,73
Економія при броні: -12,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
129,01
Економія при броні: -18,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
63,70
Економія при броні: -4,18 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
64,08
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
193,48
Економія при броні: -12,55 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
66,45
Економія при броні: -7,69 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
129,49
Економія при броні: -8,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
127,63
Економія при броні: -17,85 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
136,47
Економія при броні: -9,34 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
182,08
Економія при броні: -16,73 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Фурагін таблетки 50 мг №30
Олайнфарм