Соліан® 200 мг (Solian 200 mg)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
106.3 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
927,88
Економія при броні: -84,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
125.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
128.3 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
129.6 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
130.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
147.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
148.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
148.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
180.8 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
196.2 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
205.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
205.0 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
205.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
255.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
260.5 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миронівка, вул. Бузницького, 6/1
262.4 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Подільськ, вул. Соборна, 101
288.1 км
Соліан® 200 мг таблетки 200 мг блістер №30
Санофі