Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, №30 - Одеса (133662) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 49 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Аптека ніжних цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Степова, 52/1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (1)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Аптека tas
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г