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Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, №30 - Одеса (133662) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
65,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
73,21
Економія: -5,05 грн
68,16 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
74,15
Економія: -5,72 грн
68,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
75,17
Економія: -7,03 грн
68,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (4)
65,91 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
75,70
Економія: -7,20 грн
68,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
77,68
Економія: -9,73 грн
67,95 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
75,70
Економія: -2,70 грн
73,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (2)
75,70
Економія: -7,20 грн
68,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
73,15
Економія: -4,69 грн
68,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
74,93
Економія: -6,73 грн
68,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
73,59
Економія: -5,45 грн
68,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
69,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
72,83
Економія: -6,12 грн
66,71 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
69,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2), блістер (1)
79,27
Економія: -11,13 грн
68,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
72,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (3)
75,80
Економія: -8,59 грн
67,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
Всього: упаковка (1)
65,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (3)
65,90 грн