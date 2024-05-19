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Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, №30 - Львів (133662) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
65,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
75,79
Економія: -8,58 грн
67,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
75,80
Економія: -8,59 грн
67,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
65,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
75,79
Економія: -8,58 грн
67,21 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
75,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
67,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (2)
75,79
Економія: -8,58 грн
67,21 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (7)
75,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (4)
75,70
Економія: -7,20 грн
68,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
65,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 3
Всього: упаковка (1)
75,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (2)
65,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (2)
75,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
69,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (2)
78,34
Економія: -9,83 грн
68,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (3)
75,80
Економія: -8,59 грн
67,21 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (3)
73,29
Економія: -1,17 грн
72,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
61,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (8)
74,74
Економія: -7,46 грн
67,28 грн