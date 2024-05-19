Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, №30 - Львів (133662) Лікарський препарат - ціни
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Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
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Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Аптека копійка
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Лінкольна, 29
Аптека низьких цін
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