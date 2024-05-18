Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, №30 - Харків (133662) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 66 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 106
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2