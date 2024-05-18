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Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, №30 - Харків (133662) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
78,06 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
62,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
78,14
Економія: -10,61 грн
67,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
71,74 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
71,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (3)
75,11
Економія: -7,90 грн
67,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
71,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (6)
79,72
Економія: -12,19 грн
67,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
65,91 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
75,70
Економія: -7,20 грн
68,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
78,43
Економія: -10,30 грн
68,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: блістер (1)
72,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (3)
75,80
Економія: -8,59 грн
67,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 106
Всього: блістер (1)
78,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
75,73
Економія: -7,48 грн
68,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (3)
75,80
Економія: -8,59 грн
67,21 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (3)
75,79
Економія: -8,58 грн
67,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
80,89
Економія: -11,77 грн
69,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
75,80
Економія: -8,59 грн
67,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
74,31
Економія: -7,03 грн
67,28 грн