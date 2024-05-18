Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (133662) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 108 аптеках
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Нє болєй
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
1 соціальна аптека
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Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Аптека копійка
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Мед-сервіс
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Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Мед-сервіс
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Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Нє болєй
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