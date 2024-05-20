Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №30 - Запоріжжя (133660) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 126 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Аптеки 24 години
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28