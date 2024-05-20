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Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №30 - Одеса (133660) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Аптекар
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Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
37,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
37,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (3)
32,95 грн
Подорожник
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Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
37,90
Економія: -4,28 грн
33,62 грн
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Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
32,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (5)
39,17
Економія: -2,44 грн
36,73 грн
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Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (3)
32,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (4), блістер (2)
32,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
32,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (3)
36,32
Економія: -2,70 грн
33,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
32,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (3)
37,82
Економія: -4,20 грн
33,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
31,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (3)
36,30 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (4)
34,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (3)
34,40
Економія: -0,78 грн
33,62 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (1)
34,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
Всього: упаковка (1)
31,91 грн