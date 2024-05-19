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Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №30 - Львів (133660) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
32,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
32,96 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
35,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (6)
37,90
Економія: -4,28 грн
33,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
36,20
Економія: -2,58 грн
33,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
37,90
Економія: -4,28 грн
33,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: блістер (2)
32,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (6)
37,90
Економія: -4,28 грн
33,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (5)
37,89
Економія: -4,27 грн
33,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
38,55
Економія: -4,96 грн
33,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (2)
32,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
37,48
Економія: -3,86 грн
33,62 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (1)
37,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (8)
36,80
Економія: -3,18 грн
33,62 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (2)
37,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (3)
37,80
Економія: -4,70 грн
33,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
32,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (3)
35,88
Економія: -2,26 грн
33,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: блістер (2)
35,00 грн