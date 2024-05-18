Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №30 - Харків (133660) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Перша аптека
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Всього: упаковка (9)
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Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
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Харків, вул. Сумська, 6
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Нетіченська, 25
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Економна аптека
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Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А