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Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (133660) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (4)
36,63
Економія: -3,01 грн
33,62 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (10)
39,29
Економія: -4,49 грн
34,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
32,96 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (3)
37,30
Економія: -1,31 грн
35,99 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
36,97
Економія: -1,27 грн
35,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
34,94 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
40,32
Економія: -2,71 грн
37,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (3)
39,49
Економія: -1,88 грн
37,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
34,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
37,14
Економія: -2,22 грн
34,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (5)
36,52
Економія: -1,72 грн
34,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
32,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (9)
34,94 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (1)
33,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
39,51 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (3)
36,91
Економія: -3,29 грн
33,62 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (6)
35,02
Економія: -1,40 грн
33,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
34,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (1)
36,50
Економія: -2,88 грн
33,62 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (14)
37,71
Економія: -2,46 грн
35,25 грн