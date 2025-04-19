Енап®-H/Енап®-HL/Енап® 20 HL (Enap® H/Enap® HL/Enap® 20 HL)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
132,80 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
195,20 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
324,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
342,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
274,35
Економія при броні: -50,17 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
299,74
Економія при броні: -30,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,03
Економія при броні: -15,17 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
130,03
Економія при броні: -13,11 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
194,02
Економія при броні: -22,97 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
334,37
Економія при броні: -44,06 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
352,94
Економія при броні: -37,76 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
132,21
Економія при броні: -6,16 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
195,10
Економія при броні: -24,49 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
326,63
Економія при броні: -32,58 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
345,51
Економія при броні: -42,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
132,80 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
187,40
Економія при броні: -13,50 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
327,20
Економія при броні: -35,40 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
349,60
Економія при броні: -39,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
126,00
Економія при броні: -10,00 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
121,08
Економія при броні: -3,48 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
186,00
Економія при броні: -36,00 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
306,00
Економія при броні: -49,20 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
330,00
Економія при броні: -61,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
126,00
Економія при броні: -11,00 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
186,00
Економія при броні: -34,00 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
306,00
Економія при броні: -52,20 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
330,00
Економія при броні: -50,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
128,30
Економія при броні: -1,20 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
313,90
Економія при броні: -22,10 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
333,00
Економія при броні: -22,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
132,10
Економія при броні: -5,28 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
191,95
Економія при броні: -7,65 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
321,98
Економія при броні: -11,51 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
334,37
Економія при броні: -12,22 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
61,10
Економія при броні: -8,65 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
187,10
Економія при броні: -13,20 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
313,90
Економія при броні: -22,10 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
333,50
Економія при броні: -23,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
135,31
Економія при броні: -21,27 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
201,17
Економія при броні: -28,35 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
275,28
Економія при броні: -36,50 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
362,11
Економія при броні: -59,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
63,21
Економія при броні: -6,03 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,56
Економія при броні: -15,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
194,60
Економія при броні: -33,96 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
269,40
Економія при броні: -24,89 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
329,51
Економія при броні: -28,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
126,54
Економія при броні: -18,46 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,69
Економія при броні: -16,32 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
201,22
Економія при броні: -22,74 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
336,05
Економія при броні: -35,94 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
354,72
Економія при броні: -54,06 грн