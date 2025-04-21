Енап®-H/Енап®-HL/Енап® 20 HL (Enap® H/Enap® HL/Enap® 20 HL)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
138,90
Економія при броні: -23,85 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
195,73
Економія при броні: -30,78 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
322,00
Економія при броні: -40,65 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
347,26
Економія при броні: -45,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
186,50
Економія при броні: -7,50 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
325,00
Економія при броні: -26,40 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
272,97
Економія при броні: -10,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
130,22
Економія при броні: -17,48 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
132,33
Економія при броні: -17,47 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
207,94
Економія при броні: -25,73 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
321,36
Економія при броні: -49,41 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
340,26
Економія при броні: -38,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
95,00
Економія при броні: -5,50 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
310,70
Економія при броні: -12,10 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
344,30
Економія при броні: -28,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
187,10
Економія при броні: -8,10 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
312,60
Економія при броні: -14,00 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
330,00
Економія при броні: -14,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
187,10
Економія при броні: -8,10 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
266,23
Економія при броні: -17,49 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
273,72
Економія при броні: -10,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
59,29
Економія при броні: -5,96 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
131,07
Економія при броні: -16,21 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
195,56
Економія при броні: -24,88 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
324,54
Економія при броні: -43,14 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
343,27
Економія при броні: -41,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
138,68
Економія при броні: -14,61 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
192,27
Економія при броні: -29,27 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
269,06
Економія при броні: -34,44 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
353,94
Економія при броні: -52,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
182,60
Економія при броні: -3,60 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
314,70
Економія при броні: -16,10 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
268,06
Економія при броні: -5,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
187,10
Економія при броні: -8,10 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
51,74
Економія при броні: -2,17 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
330,60
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
132,07
Економія при броні: -17,29 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
134,17
Економія при броні: -16,21 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
205,45
Економія при броні: -30,69 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
339,62
Економія при броні: -48,74 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
339,62
Економія при броні: -37,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
127,22
Економія при броні: -12,44 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
195,84
Економія при броні: -27,48 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
319,10
Економія при броні: -29,28 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
331,61
Економія при броні: -29,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
187,60
Економія при броні: -8,60 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
324,80
Економія при броні: -26,20 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
345,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,67
Економія при броні: -14,82 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
194,24
Економія при броні: -24,51 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
338,35
Економія при броні: -49,10 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
114,86
Економія при броні: -18,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
125,41
Економія при броні: -11,33 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
136,04
Економія при броні: -17,19 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
208,31
Економія при броні: -38,58 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
325,22
Економія при броні: -51,48 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
344,35
Економія при броні: -41,98 грн