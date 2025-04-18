Енап®-H/Енап®-HL/Енап® 20 HL (Enap® H/Enap® HL/Enap® 20 HL)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 294 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
136,51
Економія при броні: -21,16 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
132,25
Економія при броні: -16,35 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
200,50
Економія при броні: -13,44 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
332,75
Економія при броні: -51,36 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
345,55
Економія при броні: -54,91 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,28
Економія при броні: -16,20 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
190,26
Економія при броні: -7,18 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
316,40
Економія при броні: -39,29 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
335,02
Економія при броні: -48,21 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
124,46
Економія при броні: -16,92 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,69
Економія при броні: -17,90 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
195,20 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
317,38
Економія при броні: -42,54 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
336,05
Економія при броні: -44,74 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
121,32
Економія при броні: -15,11 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
134,09
Економія при броні: -21,30 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
202,20
Економія при броні: -13,15 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
332,03
Економія при броні: -46,23 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
344,80
Економія при броні: -53,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,50 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
187,10
Економія при броні: -12,90 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
313,20
Економія при броні: -24,40 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
336,50
Економія при броні: -24,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА