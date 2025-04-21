Енап®-H/Енап®-HL/Енап® 20 HL (Enap® H/Enap® HL/Enap® 20 HL)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
165,08
Економія при броні: -7,79 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
327,44
Економія при броні: -41,03 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
346,34
Економія при броні: -20,08 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
187,10
Економія при броні: -10,90 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
308,70
Економія при броні: -23,40 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
324,20
Економія при броні: -11,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
137,26
Економія при броні: -5,36 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
96,78
Економія при броні: -8,48 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
318,42
Економія при броні: -27,50 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
337,15
Економія при броні: -25,69 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
187,10
Економія при броні: -10,90 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
324,80
Економія при броні: -39,50 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
326,60
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
129,97
Економія при броні: -19,54 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
200,28
Економія при броні: -36,96 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
115,04
Економія при броні: -17,22 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
345,16
Економія при броні: -45,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
57,46
Економія при броні: -4,05 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
138,56
Економія при броні: -5,93 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
179,69
Економія при броні: -18,80 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
332,21
Економія при броні: -38,73 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
332,21
Економія при броні: -32,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
334,20
Економія при броні: -21,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
187,10
Економія при броні: -10,90 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
331,90
Економія при броні: -19,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
186,50
Економія при броні: -10,30 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
156,10
Економія при броні: -13,45 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
345,50
Економія при броні: -32,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
134,58
Економія при броні: -15,25 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
131,17
Економія при броні: -8,36 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
185,85
Економія при броні: -25,50 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
311,46
Економія при броні: -52,98 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
365,29
Економія при броні: -63,25 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
125,23
Економія при броні: -18,93 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
132,80
Економія при броні: -7,67 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
201,65
Економія при броні: -31,96 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
44,24
Економія при броні: -2,56 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
343,86
Економія при броні: -42,12 грн