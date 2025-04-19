Енап®-H/Енап®-HL/Енап® 20 HL (Enap® H/Enap® HL/Enap® 20 HL)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 242 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
134,16
Економія при броні: -21,90 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
103,28
Економія при броні: -16,93 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
332,22
Економія при броні: -52,86 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
337,97
Економія при броні: -52,70 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,50 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
192,00
Економія при броні: -20,10 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
273,89
Економія при броні: -21,32 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,50 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,50 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
188,50
Економія при броні: -16,60 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
310,50
Економія при броні: -25,00 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
328,40
Економія при броні: -25,20 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
138,85
Економія при броні: -17,78 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
201,96
Економія при броні: -24,43 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
268,22
Економія при броні: -39,06 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
346,50
Економія при броні: -54,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
124,04
Економія при броні: -13,89 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
132,45
Економія при броні: -20,46 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
195,52
Економія при броні: -30,57 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
327,97
Економія при броні: -45,76 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
359,51
Економія при броні: -61,08 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,50 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
187,00
Економія при броні: -15,10 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
315,30
Економія при броні: -29,80 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
330,20
Економія при броні: -27,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,50 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА