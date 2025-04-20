Енап®-H/Енап®-HL/Енап® 20 HL (Enap® H/Enap® HL/Enap® 20 HL)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,50 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
196,60 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
128,33
Економія при броні: -18,74 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
134,64
Економія при броні: -21,72 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
176,51
Економія при броні: -12,30 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
321,88
Економія при броні: -55,71 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
294,52
Економія при броні: -46,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,50 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
185,11
Економія при броні: -18,91 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
330,00
Економія при броні: -63,00 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
254,90
Економія при броні: -26,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
130,49
Економія при броні: -19,36 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
132,59
Економія при броні: -11,79 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
108,41
Економія при броні: -5,39 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
346,63
Економія при броні: -43,98 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
212,61
Економія при броні: -10,57 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
127,48
Економія при броні: -15,98 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
196,44
Економія при броні: -31,35 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
338,55
Економія при броні: -55,80 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
112,84
Економія при броні: -12,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
113,94
Економія при броні: -3,32 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
131,84
Економія при броні: -11,53 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
199,81
Економія при броні: -5,82 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
210,10
Економія при броні: -26,64 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
333,72
Економія при броні: -45,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
132,17
Економія при броні: -11,86 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
205,60
Економія при броні: -10,15 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
163,33
Економія при броні: -25,57 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
339,88
Економія при броні: -59,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,50 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
285,30
Економія при броні: -4,60 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,41
Економія при броні: -13,10 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
203,75
Економія при броні: -8,27 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
318,94
Економія при броні: -38,72 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
366,83
Економія при броні: -14,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
134,51
Економія при броні: -24,71 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
134,43
Економія при броні: -8,50 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
196,42
Економія при броні: -39,38 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
222,02
Економія при броні: -42,54 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
333,06
Економія при броні: -56,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,50 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
196,60 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
130,09
Економія при броні: -24,77 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
68,14
Економія при броні: -13,42 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
200,46
Економія при броні: -37,74 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
332,69
Економія при броні: -64,64 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
351,24
Економія при броні: -65,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
135,41
Економія при броні: -25,61 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
192,54
Економія при броні: -30,07 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
330,06
Економія при броні: -60,82 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
348,47
Економія при броні: -65,17 грн