Енап®-H/Енап®-HL/Енап® 20 HL (Enap® H/Enap® HL/Enap® 20 HL)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 428 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,63
Економія при броні: -18,80 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
65,36
Економія при броні: -2,46 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
201,59
Економія при броні: -23,74 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
322,64
Економія при броні: -42,46 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
343,84
Економія при броні: -46,64 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
129,11
Економія при броні: -17,11 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
126,90 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
205,90
Економія при броні: -30,86 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
218,48
Економія при броні: -31,46 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
344,14
Економія при броні: -52,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
187,10
Економія при броні: -5,50 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
318,90
Економія при броні: -17,80 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
344,30
Економія при броні: -25,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
184,60
Економія при броні: -3,00 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
256,90
Економія при броні: -6,08 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
339,70
Економія при броні: -20,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
126,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,40 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
189,50
Економія при броні: -7,90 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
262,39
Економія при броні: -11,58 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
334,00
Економія при броні: -14,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА