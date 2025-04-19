Енап®-H/Енап®-HL/Енап® 20 HL (Enap® H/Enap® HL/Enap® 20 HL)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 278 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
129,68
Економія при броні: -22,68 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
125,50
Економія при броні: -15,40 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
190,34
Економія при броні: -18,49 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
326,29
Економія при броні: -35,71 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
338,84
Економія при броні: -16,46 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
131,56
Економія при броні: -23,69 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
121,12
Економія при броні: -11,02 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
196,29
Економія при броні: -24,44 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
319,49
Економія при броні: -28,91 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
344,55
Економія при броні: -49,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
130,52
Економія при броні: -9,86 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
134,79
Економія при броні: -10,10 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
195,20 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
320,30
Економія при броні: -25,47 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
346,62
Економія при броні: -35,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,50 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
173,40
Економія при броні: -2,30 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
283,30
Економія при броні: -0,60 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
288,00
Економія при броні: -5,30 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
308,10
Економія при броні: -7,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,61
Економія при броні: -15,52 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
131,80
Економія при броні: -15,50 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
194,56
Економія при броні: -32,72 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
102,81
Економія при броні: -11,87 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
338,90
Економія при броні: -38,43 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
65,58
Економія при броні: -2,71 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
137,68
Економія при броні: -8,61 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
98,04
Економія при броні: -12,23 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
216,92
Економія при броні: -27,23 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
356,71
Економія при броні: -55,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
130,50 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
287,40
Економія при броні: -4,70 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
135,67
Економія при броні: -19,37 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
197,23
Економія при броні: -35,54 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
349,69
Економія при броні: -65,16 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
343,96
Економія при броні: -43,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
135,22
Економія при броні: -23,13 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
135,22
Економія при броні: -18,92 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
196,49
Економія при броні: -35,81 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
316,92
Економія при броні: -44,06 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
342,27
Економія при броні: -41,29 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
135,65
Економія при броні: -23,80 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,00 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
199,24
Економія при броні: -26,70 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
330,66
Економія при броні: -53,79 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
343,38
Економія при броні: -55,63 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,36
Економія при броні: -16,24 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,62
Економія при броні: -18,79 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
195,20 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
159,72
Економія при броні: -27,38 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
343,86
Економія при броні: -62,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
134,47
Економія при броні: -24,33 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
130,47
Економія при броні: -19,11 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
197,60
Економія при броні: -33,34 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
315,66
Економія при броні: -55,04 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
340,91
Економія при броні: -59,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
124,06
Економія при броні: -8,05 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
128,19
Економія при броні: -10,53 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
99,25
Економія при броні: -14,79 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
353,56
Економія при броні: -59,44 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
104,33
Економія при броні: -3,41 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА