Енап®-H/Енап®-HL/Енап® 20 HL (Enap® H/Enap® HL/Enap® 20 HL)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
196,60 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
165,45
Економія при броні: -15,95 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
333,80
Економія при броні: -17,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
205,36
Економія при броні: -6,16 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
318,54
Економія при броні: -9,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
189,00
Економія при броні: -9,50 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
312,40
Економія при броні: -13,40 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
218,72
Економія при броні: -9,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
189,50
Економія при броні: -10,00 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
305,60
Економія при броні: -6,60 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
330,50
Економія при броні: -14,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
135,71
Економія при броні: -24,65 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
210,26
Економія при броні: -27,85 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
276,08
Економія при броні: -44,05 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
345,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
188,60
Економія при броні: -9,10 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
309,70
Економія при броні: -10,70 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
342,80
Економія при броні: -26,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
134,28
Економія при броні: -8,20 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
140,64
Економія при броні: -8,58 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
195,96
Економія при броні: -19,66 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
325,89
Економія при броні: -31,21 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
338,67
Економія при броні: -41,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
182,90
Економія при броні: -3,40 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
310,40
Економія при броні: -11,40 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
220,85
Економія при броні: -10,26 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
123,89
Економія при броні: -18,28 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
134,39
Економія при броні: -16,44 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
203,68
Економія при броні: -31,08 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
340,17
Економія при броні: -52,62 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
345,84
Економія при броні: -43,82 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
127,90 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
187,90
Економія при броні: -8,40 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
208,57
Економія при броні: -9,14 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
331,50
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
123,95
Економія при броні: -16,80 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
133,70 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
200,38
Економія при броні: -29,89 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
334,66
Економія при броні: -42,86 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
334,66
Економія при броні: -35,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
134,27
Економія при броні: -7,41 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
141,83
Економія при броні: -10,09 грн
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
209,56
Економія при броні: -33,22 грн
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
349,27
Економія при броні: -54,46 грн
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
349,27
Економія при броні: -47,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №20
КРКА
Енап® 20 HL таблетки 20 мг + 12.5 мг блістер №20
КРКА
Енап®-HL таблетки 10 мг + 12.5 мг блістер №60
КРКА
Енап®-Н таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА