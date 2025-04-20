Дигоксин-Здоров'я (Digoksin-Zdorovye)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,40
Економія при броні: -1,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
19,03
Економія при броні: -0,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,17
Економія при броні: -0,84 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,71
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,59
Економія при броні: -0,79 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,94
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,03
Економія при броні: -0,88 грн