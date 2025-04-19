Дигоксин-Здоров'я (Digoksin-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
17,90
Економія при броні: -0,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
17,90
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
17,90
Економія при броні: -0,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,60
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
17,90
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,49
Економія при броні: -2,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,60
Економія при броні: -1,10 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Федьковича, 10
1.1 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
1.1 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
17,90
Економія при броні: -0,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Федьковича, 26
1.2 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,60
Економія при броні: -1,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
1.3 км
Дигоксин-Здоров'я таблетки 0.25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я